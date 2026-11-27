WhatsApp 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਬਸ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਇਹ 5 Steps
ਵਟਸਐਪ ਦੇ Scheduled Messages ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : November 27, 2026 at 5:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਟਾ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ Scheduled Messages ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
rest now, child, the message you scheduled will be delivered https://t.co/aAH1m5e3zq— WhatsApp (@WhatsApp) November 25, 2026
Scheduled Messages ਫੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇਂ ਤੱਕ ਸੌ ਨਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਟਸਐਪ ਬਲੋਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ iOS ਅਤੇ Android ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਟਸਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
- ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।
- Send ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ਼ ਟੈਪ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਚੁਣੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
- ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿਓ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
https://t.co/38BULYTZOz— Kunal Shah (@kunalb11) November 25, 2026
ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ end-to-end encryption ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-