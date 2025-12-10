Instagram 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ Repost, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ?
Instagram ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੀਪੋਸਟ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
Published : December 10, 2025 at 10:20 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੀਪੋਸਟ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ...
ਰੀਪੋਸਟ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੀਪੋਸਟ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰੀਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਰੀਪੋਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।
ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਰੀਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ।
