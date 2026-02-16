India AI Impact Summit 2026 ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਜਿਸਟਰ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ India AI Impact Summit 2026 ਵਿੱਚ 2,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : February 16, 2026 at 1:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਆਈ ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਗੂ ਅਤੇ AI ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ AI ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ AI ਨੀਤੀ, ਖੋਜ, ਉਦਯੋਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
India AI Impact Summit 2026 ਇਵੈਂਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਏਆਈ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
India AI Impact Summit 2026 ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ AI Impact Summit ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ Register 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
India AI Impact Summit 2026 ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ
Attending #IndiaAIImpactSummit2026? 🇮🇳— Ministry of Electronics & IT (@GoI_MeitY) February 14, 2026
Registered already? Log in to the official app with your email, verify via OTP, and access your Entry QR Code in seconds.
Log in before you arrive to skip delays. See you there.
#ResponsibleAI #PeoplePlanetProgress pic.twitter.com/XXWbakON6n
ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ India AI Impact Summit 2026 ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:-
- ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਸਰਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ India AI Impact Summit 2026 ਟਾਈਪ ਕਰੋ ।
- ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
- ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ Register Now 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ OTP ਟਾਈਪ ਕਰੋ।
- ਇਹ ਐਪ QR ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ My QR ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
India AI Impact Summit 2026 ਲਈ ਮੁੱਖ ਹਾਜ਼ਰੀਨ
India AI Impact Summit 2026 ਵਿੱਚ ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ, ਅਲਫਾਬੇਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ, ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡੈਮਿਸ ਹਸਾਬਿਸ, ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾਰੀਓ ਅਮੋਡੇਈ ਅਤੇ ਮਿਸਟ੍ਰਲ ਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਰਥਰ ਮੇਂਸ਼ ਸਮੇਤ ਮੋਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰੈਡ ਸਮਿਥ, ਅਡੋਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਕਸੈਂਚਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੂਲੀ ਸਵੀਟ, ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਅਮੋਨ ਅਤੇ ਪਾਲੋ ਆਲਟੋ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
