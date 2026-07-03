ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਜ਼ਮਾਓ 30-60 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ
ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
Published : July 3, 2026 at 10:31 AM IST
ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧੁੰਦ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧੁੰਦ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੂਲਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 60 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ 'Fresh air' ਮੋਡ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਨਮੀ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁੰਦ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਫੌਗਰ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਡੀਫੌਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ AC ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ?
ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਰੀਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਗਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ 'Fresh air' ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਏਸੀ ਯੂਨਿਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੀਟਰ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ 'ਤੇ ਨਮੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਅਕਸਰ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਣਾਪਣ, ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਕੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਂਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਗਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਕਣ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਹਟਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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