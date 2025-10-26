ETV Bharat / technology

ਬੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ WhatsApp ਮੈਸਿਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੀਏ ? ਜਾਣੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ WhatsApp ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਕਅੱਪ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

WhatsApp ਮੈਸਿਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੀਏ ? (WhatsApp)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਈ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, WhatsApp ਇੱਕ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ Google ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ WhatsApp ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ WhatsApp ਚੈਟਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ WhatsApp ਬੈਕਅੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਚੈਟ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ Dr.Fone ਜਾਂ iMyFone ਵਰਗੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਟੂਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ।

WhatsApp ਮੈਸਿਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੀਏ ? (Getty Images)

ਕਦਮ 1: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀ ਜਾਂ ਮੈਕਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰਿਕਵਰੀ ਟੂਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਕਦਮ 2: ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ (ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ) ਨੂੰ USB ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸੀ ਜਾਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਟੂਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ USB ਡੀਬਗਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਦਮ 3: ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲ, ਸਟੈਪ 2 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਅਤੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ: ਇਹਨਾਂ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ WhatsApp ਅਤੇ Meta ਤੋਂ ਚੈਟਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ETV ਭਾਰਤ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਟੂਲਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਢੰਗ 1: ਬੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ WhatsApp ਚੈਟਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਕਦਮ 1: ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ WhatsApp ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਕਦਮ 2: WhatsApp ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਕਦਮ 3: WhatsApp ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਆਈਕਲਾਉਡ ਤੋਂ iOS ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੈਕਅੱਪ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਰੀਸਟੋਰ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਕਦਮ 4: ਰੀਸਟੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਨੋਟ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ WhatsApp ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ WhatsApp ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਅਤੇ WhatsApp ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ WhatsApp ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ, WhatsApp ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੈਕਅੱਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਕਦਮ 1: ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Files by Google), /WhatsApp/Databases 'ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਫਾਈਲ ਲੱਭੋ - ਇਸਦਾ ਨਾਮ msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt14 ਹੋਵੇਗਾ (YYYY-MM-DD ਨਵੀਨਤਮ ਤਾਰੀਖ ਹੈ)।

ਕਦਮ 2: ਨਾਮ ਬਦਲੋ: ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਬਾਓ, ਨਾਮ ਬਦਲੋ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ msgstore.db.crypt14 ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ msgstore ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੈਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ।

ਕਦਮ 3: ਐਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ: WhatsApp ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4: ਰੀਸਟੋਰ ਚੁਣੋ: ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ 'ਚੈਟ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ' ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਲ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਰੀਸਟੋਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਪਾਥ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ Google ਡਰਾਈਵ ਬੈਕਅੱਪ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

