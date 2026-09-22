ਹੁਣ ਕਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਾਨ, ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
ਗੂਗਲ ਨੇ Android Auto ਅਤੇ Android Automotive OS 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 22, 2026 at 5:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੀਚਰ Android Auto ਅਤੇ Android Automotive OS ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਖੇਡ ਸਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਗੇਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗੇਮ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ
ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਗੂਗਲ ਪਲੇ 'ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਓਪਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਡਿਵਾਈਸ ਗੇਮ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੇਮ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਚ ਨਾਲ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਗੇਮ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਹਨ:-
- ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਗੇਮ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਖੇਡੋ, ਤਾਂ ਗੇਮ ਜਿੱਥੋ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਗੂਗਲ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਮ ਫ੍ਰੀਜ ਜਾਂ ਅਟਕਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗੂਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ Android Auto ਅਤੇ Android Automotive OS ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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