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WhatsApp ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

WHATSAPP BILL PAYMENTS
WHATSAPP BILL PAYMENTS (WHATSAPP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 3:07 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਟੈਕਟਸ ਆਦਿ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ UPI ਲਿੰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਫੋਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਚਰ ਭਾਰਤ ਕਨੈਕਟ ਯਾਨੀ ਬੀਬੀਪੀਐਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 22,722 ਬਿਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ, ਫਾਸਟੈਗ, ਬੀਮਾ, ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ, ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਟਸਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਮੈਟ੍ਰੋ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਰਗਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਚੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿੱਲਰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ UPI, ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।-ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ?

  1. ਵਟਸਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਪਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  2. ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਚੁਣੋ।
  3. ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਆਈਡੀ ਭਰ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
  4. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ।
  5. UPI, ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚੁਣ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ, ਮੈਟ੍ਰੋ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਟਬਾਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਫੈਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

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