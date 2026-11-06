ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਣੋ ਲਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਨ ਟੂਲਾਂ ਬਾਰੇ
Family Link ਅਤੇ Android Parental Controls ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : November 6, 2026 at 4:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਫੋਨ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਟੂਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Family Link ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
Family Link ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
- ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Family Link ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
- ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ।
- ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੁਣੋ ਅਤੇ Time Limits 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- Daily Limit ਜਾਂ Block Apps ਔਨ ਕਰੋ।
- ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ Location 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ, Set Up Location ਚੁਣੋ, Next ਦਬਾਓ ਅਤੇ Turn on ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਪ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Youtube 'ਤੇ Shorts feed Limit ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਯੂਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਡ ਲਿਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋਜ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਟਸ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 0 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਐਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੇਠਾ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
- ਯੂਟਿਊਬ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ Family Centre ਚੁਣੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਰੋਜ ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਡ ਲੀਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।
- ਲਿਮਿਟ ਲਈ 0, 15, 30, 45 ਮਿੰਟ, 1 ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ No Limit ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਣਗੇ।
- 0 ਮਿੰਟ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Android Parental Controls ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਐਂਡਰਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ Parental Controls ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਨ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਸੂਪਰਕੁਆਇੰਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਨ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ:-
- Daily Limit: ਫੋਨ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ।
- App Limit: ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਪ ਦਾ ਰੋਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕਰੋ।
- Downtime: ਸੋਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲੌਕ ਰਹੇਗਾ।
- App Store Filters: ਕੰਟੈਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ।
- Web Content Filters: ਕ੍ਰੋਮ ਅਤੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ Explicit ਕੰਟੈਟ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰੋਕੋ।
SafeSearch ਨਾਲ ਸਰਚ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ?
SafeSearch ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਵਿੱਚ Explicit ਕੰਟੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ SafeSearch ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। Blus ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨ 'ਤੇ Explicit ਤਸਵੀਰਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਪਰ Explicit ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸਨੂੰ ਆਫ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।
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