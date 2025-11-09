ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਪਤਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਵੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : November 9, 2025 at 4:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੋਟਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕਵਾਂ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਮਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ?
ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਸਟਮ-ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੇਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਊਟਲੇਟ, ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ?
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਕੈਨ ਕਰੋ: ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਪਾੜੇ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਅਕਸਰ ਕੰਧਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਅੰਦਰ ਟਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ (RF) ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: RF ਡਿਟੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਿਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। RF ਡਿਟੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ (IR) ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ। ਜੇਕਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਛੋਟੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ IR ਸਿਗਨਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਓ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੱਕੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਕੈਨ ਕਰੋ: ਕੁਝ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਉਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਕੈਨ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ "ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਕੈਨਰ" ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਉਸੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਕੈਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "IP ਕੈਮਰਾ" ਜਾਂ ਆਮ ਡਿਵਾਈਸ ਲੇਬਲ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਕਵੇ ਕੈਮਰੇ ਮਿਲਦੇ?
ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹਨ, ਲੁੱਕਵੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:-
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ: ਟੈਲੀਫੋਨ, ਪਾਵਰ ਆਊਟਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਜਾਸੂਸੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ 24/7 ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕੈਮਰੇ ਅਕਸਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ USB ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। USB ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਸਟਿਕਸ, ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ Wi-Fi ਰਾਊਟਰ ਅਕਸਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਭੇਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ: ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਯੰਤਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੱਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌੜਾ-ਕੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੀਸ਼ੇ: ਦੋ-ਪਾਸੜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਚਮਕਾਓ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਦੋ-ਪਾਸੜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅਦਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ: ਬਾਥਰੂਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ ਕੈਮਰੇ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਸਤਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਥਾਪਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਲੁਕਿਆ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:-
ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿਓ: ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਫੋਟੋ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ, ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕੀਵਰਡ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚਿੱਤਰ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਮਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
