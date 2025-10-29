ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਤੋਂ ਈ-ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਡਾਊਨਲੋਡ ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ 12-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ UIDAI ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਈ-ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਵੈਧ
ਈ-ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾਸਵਰਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ UIDAI ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੈਧ ਅਤੇ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਾਪੀ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈ-ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ UIDAI ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨੇ UIDAI ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਜੀਲਾਕਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਤੋਂ ਈ-ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ?
- ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਹੁਣ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਰਚ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਹੁਣ ਡਿਸਕਲੇਮਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ OTP ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ, OTP ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਐਪ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦੇਖ, ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।