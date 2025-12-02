ETV Bharat / technology

WhatsApp 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਂਗ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾ...

MULTIPLE ACCOUNTS ON WHATSAPP
ਵਟਸਐਪ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਐਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਂਗ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ? ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਮ ਨਾਲ ਦੋ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੰਬਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ OTP ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਟਸਐਪ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਟਸਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਡਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  3. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਓ।
  4. ਸੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
  5. ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਵਟਸਐਪ QR ਕੋਡ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
  6. ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 'Add WhatsApp Account' ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  7. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'Agree and Continue' ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  8. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਸਿਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਿਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  9. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ OTP ਨੂੰ ਭਰੋ।
  10. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

