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ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ 'ਤੇ VPN ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ 'ਤੇ VPN ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਬਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ Network & Internet ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ VPN ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

HOW TO CONNECT VPN ON ANDROID PHONE
HOW TO CONNECT VPN ON ANDROID PHONE (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 3:16 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ VPN ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

VPN ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਿੱਧੇ ਸਰਵਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ VPN ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਈਪੀ ਪਤਾ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ VPN ਦਾ ਆਈਪੀ ਪਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਿੱਚ VPN ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ?

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ VPN ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਚੁਣੋ।
  2. ਫਿਰ VPN ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ।
  3. ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  4. Network & Internet ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  5. VPN ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜ਼ੂਦ + ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  6. VPN ਐਪ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਭਰੋ।
  7. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ।

VPN ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ Network & Internet ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
  2. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VPN ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  3. ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ VPN ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੁਣੋ।
  4. ਫਿਰ ਕਨੈਕਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

Always-On ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਔਨ ਕਰੀਏ?

  1. ਸੈਟਿੰਗ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. Network & Internet ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
  3. VPN ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  4. ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੈਟਿੰਗ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  5. Always-On VPN ਟੌਗਲ ਆਨ ਕਰੋ।
  6. ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਦਿਓ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਸਲ 7 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਫ੍ਰੀ VPN ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੂਗਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ VPN ਐਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੂਗਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ VPN ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Key ਆਈਕਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ VPN ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਗੂਗਲ ਦੇ ਬਿਲਟ-ਇਨ VPN ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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