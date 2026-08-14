ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ META, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਪੈਸੇ?
ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵੀ META ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਤਰੀਕੇ? ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ।
Published : August 14, 2026 at 11:44 AM IST
ਵਿਕਟੋਰੀਆ: ਹਾਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕੁਝ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮੈਟਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'
ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ "ਮੀਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ" ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਮੈਟਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ। ਯੋਗ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਦਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹੁਣ "ਵਿਯੂਜ਼", ਦੇਖਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਯੋਗ ਵਿਯੂਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਮਾਈ ਦਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਟਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਿਯਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।
ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ "ਮੀਡੀਆਲੋਜੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਡੇਟਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ "ਐਲਗੋਰਿਦਮ" ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਢੰਗ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਵਰਤੀ ਜੋਖਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਾਪਣਯੋਗ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸਮੀਖਿਆਯੋਗ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, PTI)