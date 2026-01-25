ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ? ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026-27 ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਬਜਟ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : January 25, 2026 at 1:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸ ਪਾਵਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੀ ਹੈ।
ਸਪੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਬਜਟ ਸਪੋਰਟ, ਸਮੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨ, ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਰਾਡਾਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 5G-6G ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।-ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ ਲਈ LEO, MEO ਅਤੇ GEO ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੋਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।-ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਜਟੀ ਸਪੋਰਟ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਪ ਸਪੇਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੇਲੋਡ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਕੋਹਲੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਲਾਂਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Critical Infrastructure ਦਾ ਦਰਜਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ Critical Infrastructure ਦਾ ਦਰਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੀਡਿੰਗ, ਸਸਤੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।-ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾਂ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਐਂਕਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੰਜਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 2026-27 ਕਿਉਂ ਹੈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ?
ISpA ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੈਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ।
