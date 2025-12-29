ETV Bharat / technology

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ? ਜਾਣੋ

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

UPI TRANSACTIONS INDIA
UPI TRANSACTIONS INDIA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 29, 2025 at 12:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚੋ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕੰਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਕਲਾਸਸ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੰਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ AI, ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਧਾ

ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀਤਰੱਕੀ
ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ 2 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 300+ਯੂਨਿਟ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਕਸਪਰਟ8 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ
5G ਨੈੱਟਵਰਕ99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ
UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਰੋਜ਼ਾਨਾ 64 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ

ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 116 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ 4G ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਸੇ ਮੁੰਹਿਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ UPI ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਬਜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ UPI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। IMF ਤੱਕ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। BHASHINI ਅਤੇ BharatGen ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਲੀ-ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸੇਜ ਅਤੇ AI- ਆਧਾਰਿਤ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 2025 ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

YEARENDER 2025
DIGITAL INDIA 2025
INDIA DIGITAL ECONOMY GROWTH
UPI TRANSACTIONS INDIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.