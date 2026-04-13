Explainer: ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਰਡਰ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : April 13, 2026 at 12:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਆਸਾਨ ਆਪਸ਼ਨ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ 'Buy' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਸਾਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ 'Buy Now' ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।-ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਨਵ ਸਿੰਘ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 'Buy Now' 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੈੱਕਆਊਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਫੈਸਲਾ ਤੇਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਨਵ ਸਿੰਘ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।-ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਨਵ ਸਿੰਘ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਡਰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਹੇਲਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਉਠਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਕ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।-ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਨਵ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਾਨ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਪੈਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਏਆਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਸਹੀਂ ਬਾਕਸ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬਾਕਸ ਸਾਈਜ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀਂ ਬਾਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਕਾਗਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।- ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਨਵ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਸਿਰਫਡ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਡਾਟਾ, ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਛਾਂਟੀ ਕੇਂਦਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਏਆਈ ਫ੍ਰੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।-ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਨਵ ਸਿੰਘ
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਗਣਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਨਵ ਸਿੰਘ
