ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ (Nasa)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 10, 2026 at 3:18 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗਹਿਰੇ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਜਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੂਮਕੇਤੂ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਇਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖੋਜ Nature Astronomy ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ University of colorado Boulder ਦੇ Paul Hayne ਸਮੇਤ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ Lunar Reconnaissance Orbiter ਦੇ Diviner ਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਪਮਾਨ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾਸ ਸਰੋਤ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਸੂਰਜੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਵਿੰਡ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ।

ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਟੋਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਥਾਈ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਤਰਣ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਇਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੋਇਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Haworth ਕ੍ਰੇਟਰ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ 3 ਅਰਬ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕਿੱਥੋ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਥਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

