ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ? ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : December 24, 2025 at 10:42 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2025 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ?
ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
IDC ਦੀ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟ੍ਰੈਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ 1.25 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। IDC ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਗਭਗ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ?
2025 ਐਪਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 247 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਸੀ। IDC ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, IDC ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ Q4 ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 9% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17% ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
IDC ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 2025 ਦੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ 3Q25 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 48 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 4.3% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। 3Q25 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25.6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
IDC ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 16 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 5% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਕੁੱਲ Q3 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ 16% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਂਚ ਤਿਮਾਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਵੋ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਓਪੋ ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 52.4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਐਪਲ ਨੇ 25.6% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਓ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ:-
Samsung Galaxy Z TriFold: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Samsung Galaxy Z TriFold ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Samsung ਨੇ Galaxy Z TriFold ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਫੋਲਡਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਫੋਲਡੇਬਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Nubia Flip 3: ZTE ਦੇ Nubia ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ Nubia Flip 3 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.9-ਇੰਚ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 4-ਇੰਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ MediaTek Dimensity 7400X ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, Android 15 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 4610mAh ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Nova Flip S: ਹੁਆਵੇਈ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ Nova Flip S ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਮਨੀਓਐਸ 5.1 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 120Hz ਡਿਸਪਲੇ, 66W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 4400mAh ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
iPhone 17 Pro ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max: 2025 ਵਿੱਚ iPhone 17 Pro ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਏ19 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੋਨ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 40% ਬਿਹਤਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਏਆਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Motorola Razr 60 Ultra: Motorola Razr 60 Ultra ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 165Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਚਿੱਪ, ਮੋਟੋ ਏਆਈ 2.0 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ AI ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਝਾਨ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਰਟ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ AI-ਸਮਰੱਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ AI ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ:
- ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ25 ਅਲਟਰਾ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸਟ, ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੈਮਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ।
- Xiaomi 15 Ultra ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਟੂਲਸ, ਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਮੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਵਨਪਲੱਸ ਨੇ ਵਨਪਲੱਸ ਏਆਈ ਸੂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਮਰੀ, ਏਆਈ ਰਾਈਟਰ, ਏਆਈ ਰਿਪਲਾਈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਵੌਇਸਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- Galaxy Z Fold 7 ਵਿੱਚ AI ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ Google Gemini ਸਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਟਰਾਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 8x ਆਪਟੀਕਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ੂਮ ਅਤੇ 16x ਕੁੱਲ ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- OPPO Find X9 Pro ਵਿੱਚ 200MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ Hasselblad ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 200x ਜ਼ੂਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ25 ਅਲਟਰਾ ਵਿੱਚ 200 ਐਮਪੀ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 100x ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੂਮ ਹੈ।
- Vivo X300 Pro ਵਿੱਚ ZEISS APO ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਫੋਕਸ ਹੈ।
- Xiaomi 15 Ultra, Google Pixel 10 Pro, Realme GT 8 Pro, OnePlus 13 ਅਤੇ iQOO 15 ਵਰਗੇ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ
Infinix GT 30, Realme P4 5G, Moto G67 Power, Samsung Galaxy A17 5G, Moto G96 5G ਅਤੇ Samsung Galaxy M36 ਵਰਗੇ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 5G, ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 5000mAh ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5500mAh ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਨ 6000mAh, 6500mAh, 7000mAh ਅਤੇ 7500mAh ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 6500mAh ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2025 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ, ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
