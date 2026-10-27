Google ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਣੋ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ
ਗੂਗਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : October 27, 2026 at 4:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਮੇਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟਾਰਗੇਟੇਡ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਏਆਈ ਸਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੰਟੈਟ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ?
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਮੇਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Search Personalization ਸੈਟਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਕਨੈਕਟਡ ਕੰਟੈਟ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Personalized recommendations ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
- My ad Centre ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ Personalized ad ਔਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ My Activity ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਸਾਨ ਸਟੈਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ।
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