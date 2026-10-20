Instagram ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : October 20, 2026 at 5:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਯਾਨੀ ਰੀਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੋਨ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰੀਏ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾ ਦਿੱਤੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ:-
- ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਡਾਟ ਜਾਂ More ਆਪਸ਼ਨ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਕੇ 'Your App and Media' ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
- ਫਿਰ 'Archiving and downloading' ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 'Saving to camera roll' ਆਪਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:-
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ
- ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਟੋਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਡਾਟ ਵਾਲੇ More ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ Save ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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