iPhone ਦਾ ਵਾਰੰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਣੋ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ
iPhone ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਵਾਰੰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ।
Published : October 22, 2026 at 5:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਪਲ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰੋਜ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋ ਕੋਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਵਾਰੰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵਾਰੰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਵਾਰੰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਾਰੰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
ਐਪਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟਡ ਵਾਰੰਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਵਰੇਜ ਪੇਜ 'ਤੇ ਐਪਲਕੇਅਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਜਾਣਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਐਪਲਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਐਪਲ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੈਟਿੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਐਪਲਕੇਅਰ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।
- ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ ਚੁਣੋ।
- ਉੱਥੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਐਪਲਕੇਅਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਸ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਐਪਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਸੈਟਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਵਰੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੋਨ ਅਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਚੈੱਕ ਕਵਰੇਜ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਬੌਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪਾਓ। ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ।
- ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਐਪਲ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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