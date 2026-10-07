Adobe Photoshop ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਇਹ 5 ਸਟੈਪ

Adobe Photoshop ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਇਹ 5 ਸਟੈਪ
Adobe ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ Photoshop ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 7, 2026 at 10:13 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੰਗੇ ਆਫਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ Adobe ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ Photoshop ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1,999 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਆਫਰ Adobe ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਓਹਾਰੀ ਆਫਰ
ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ Photoshop ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਲਈ ਜਦੋ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਪੇਜ 'ਤੇ 1,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਫਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Adobe Photoshop ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ 1,999 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ Adobe Photoshop ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Adobe ਪਲਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰੀਨਿਊ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। Adobe ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੈੱਕਆਊਟ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫ੍ਰੀ Photoshop ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੈੱਕਆਊਟ ਪੇਜ 'ਤੇ 1,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਟੈਪ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ:-
- Adobe Photoshop Student ਆਫਰ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕਆਊਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਆਪਣੇ Adobe ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਓ।
- ਚੈੱਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ UPI ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਕਾਲਜ ਡਿਟੇਲ ਭਰੋ।
- ਆਪਣੇ UPI ਐਪ ਰਾਹੀਂ UPI AutoPay ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਚੈੱਕਆਊਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 2 ਰੁਪਏ ਛੋਟਾ ਟੋਕਨ ਅਮਾਊਂਟ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਗਲੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ Adobe ਦੇ Creative Cloud ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਆਫਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਹੀ ਡਿਟੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਰੀਨਿਊ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਆਟੋਪੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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