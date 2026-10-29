Android ਫੋਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਫਾਲੋ
Android ਫੋਨ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Published : October 29, 2026 at 6:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Android ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਭਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੋਰੇਜ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਹੌਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਐਪਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈਮ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 32GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 256GB ਜਾਂ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 1TB ਅਤੇ 2TB ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਮੋਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 64GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 20,000 ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 64GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਫਿਰ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਉੱਥੇ Photos, Videos, Apps ਅਤੇ Downloads ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦਿਖੇਗੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਐਂਡਰਾਈਡ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਟੋਰੇਜ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸਟੋਰੇਜ ਚੁਣੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Free Up Space 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਟੋਰੇਜ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ।
ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈਏ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਸਟੋਰੇਜ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ Free Up Space 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਚੁਣੋ।
- Select Files 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਚੁਣੋ।
- Move Files to Trash ਦਬਾਓ।
ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫੋਟੋ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀਡੀਓ ਚੁਣ ਕੇ Remove ਦਬਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਟਿਊਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ More ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ Remove Download ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ। ਬਾਕੀ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਅਤੇ Catche ਸਾਫ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਪ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ Uninstall ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਪਾਂ ਦਾ Catche ਵੀ ਫੋਨ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ Clear Catche ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਐਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਫਾਈਲਾਂ ਹੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰੋ
- ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ
- ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
- ਜਨਰਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ Automatically archive apps ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ।
ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਐਪ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਐਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਾਊਨਲੋਡ ਫੋਲਡਰ ਸਾਫ ਕਰੋ
ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਮੇਜ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ PDF ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਫਾਈਲਸ ਬਾਏ ਗੂਗਲ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਫੋਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
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