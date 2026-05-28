0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ
0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : May 28, 2026 at 4:09 PM IST
UIDAI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ UIDAI ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਵਰਗੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਾਲ ਆਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Watch film actor Esha Deol share the importance of #MandatoryBiometricUpdates in Aadhaar at ages 5 & 15 to keep their identity secure. #MBU is FREE of cost for children between 5 & 17 years of age till 30th September 2026.#Aadhaar #UIDAI #BiometricUpdate@GoI_MeitY… pic.twitter.com/8f3LB5N24v— Aadhaar (@UIDAI) April 17, 2026
ਬਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
- ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 182 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
- ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਸਲਿੱਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
- ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਬਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ?
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਓ:UIDAI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (uidai.gov.in) ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ: ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਭਰੋ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ: ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਲਿੱਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ: ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ 'ਬਾਲ ਆਧਾਰ' ਲਈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਅਪਡੇਟ (MBU) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
