Honor Robot Phone ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ
Honor Robot Phone ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 13, 2026 at 2:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Honor ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੌਖਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Honor Robot Phone ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ Honor ਨੇ ਆਪਣੇ Robot Phone ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਗਿੰਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੋ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਈਪੌਡ ਦੇ ਵੀ ਹੈਂਡ-ਫ੍ਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Honor Robot Phone ਦਾ ਗਿੰਬਲ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ MWC 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Poking its head out to say hello to the world. 🤖👋— HONOR (@Honorglobal) August 11, 2026
Meet the #HONORRobotPhone at our global launch event on August 12.
The future of mobile tech is finally here.#HONOR pic.twitter.com/4YxcsAb3xs
Honor Robot Phone ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.31 ਇੰਚ ਦੀ OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 6,800nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸਦਾ ਗਿੰਬਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 4D ਗਿੰਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿੰਬਲ 'ਤੇ 200MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ, 200MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਇਡ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,060mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 120ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 50ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈੱਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Live from the launch event. 🤖✨— HONOR (@Honorglobal) August 12, 2026
Check out the big reveals and first looks at the #HONORRobotPhone pic.twitter.com/HRMM0tWlRH
It used to be a concept, but now it has come into reality --— HONOR (@Honorglobal) March 1, 2026
HONOR Robot Phone embodies a new form of AI device featuring both intelligence and vitality
It is a robot phone from the future, an intelligent companion for you.⚡️ pic.twitter.com/S8CtdpUTQy
Honor Robot Phone ਦੀ ਕੀਮਤ
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,41,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16GB ਰੈਮ+1TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,83,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੂਨ ਸ਼ੇਡ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰੇਲ ਸਿਲਵਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-