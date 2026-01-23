MWC 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਮਿਲੇਗਾ AI ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਫੀਚਰਸ
Honor ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ MWC 2026 ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : January 23, 2026 at 5:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Honor ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Honor Robot Phone ਅਤੇ Honor Magic V6 ਨੂੰ MWC 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ MWC 2026 ਇਵੈਂਟ 1 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ Honor ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਗਿੰਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। Honor ਦਾ Robot Phone ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੇਂਟਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Honor ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤਬੂਰ 2025 ਵਿੱਚ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫੋਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦਾ ਏਆਈ ਕੈਮਰਾ ਸਹਾਇਕ, ਜੋ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਗਿੰਬਲ ਅਤੇ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਏਆਈ ਬ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਵਰਗੀ ਹਲਚਲ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
Honor ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Robot Phone ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁੱਤੇ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਤਰੁੰਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਰਟ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Honor Magic V6 ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 3x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਵਾਲਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਈਡ ਮਾਊਂਟੇਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ Magic V6 ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ 3C ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਫੋਨ ਦੋਹਰਾ ਸੇਲ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 7,150mAh ਬੈਟਰੀ, ਜੋ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 1 ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Honor ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
