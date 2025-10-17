Honor ਨੇ 'Robot Phone' ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ, ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਮਝੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ

Honor ਨੇ 'Robot Phone' ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ, ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਮਝੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ
Honor ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਬੋਟ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 17, 2025 at 11:58 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Honor ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੋਬੋਟ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ Honor ਦੀ ਮੈਜਿਕ8 ਅਤੇ ਮੈਜਿਕ8 ਪ੍ਰੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। Honor ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
What's the future of intelligent devices?— HONOR (@Honorglobal) October 15, 2025
While the industry is busy comparing the iPhone, we believe it's time to break the mold and refocus on what truly matters: creating real value for you.
Introducing the HONOR ROBOT PHONE — a revolutionary AI device that fuses multi-modal… pic.twitter.com/NdhudoBpW0
Honor ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ
ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਿੱਸਾ ਇਸਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। Honor ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ, ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਜਿੰਬਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ 360° ਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Honor ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ?" ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਖ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ "ਹਾਂ!" ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ-ਨੀਚੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Honor ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਜੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰੋਬੋਟ ਫੋਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
Honor ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਕੈਮਰਾ ਆਰਮ, ਇੱਕ 360° ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ AI ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Honor ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ MWC 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
