ETV Bharat / technology

Honor ਨੇ 'Robot Phone' ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ, ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਮਝੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ

Honor ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਬੋਟ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

HONOR ROBOT PHONE
Honor (Honor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Honor ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੋਬੋਟ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ Honor ਦੀ ਮੈਜਿਕ8 ਅਤੇ ਮੈਜਿਕ8 ਪ੍ਰੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। Honor ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Honor ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ

ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਿੱਸਾ ਇਸਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। Honor ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ, ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਜਿੰਬਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ 360° ਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Honor ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ?" ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਖ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ "ਹਾਂ!" ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ-ਨੀਚੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Honor ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਜੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰੋਬੋਟ ਫੋਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

Honor ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਕੈਮਰਾ ਆਰਮ, ਇੱਕ 360° ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ AI ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Honor ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ MWC 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

HONOR ROBOT PHONE PRICE
HONOR ROBOT PHONE FEATURES
HONOR ROBOT PHONE IN INDIA
HONOR ROBOT PHONE LAUNCH DATE
HONOR ROBOT PHONE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕੀ ਘੁਰਾੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਚਮਕਾਓ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.