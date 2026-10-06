Honda XR 300 ਅਤੇ XRE 300 Rally ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ
ਹੋਂਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹੋਂਡਾ XR300L ਅਤੇ XR300 ਰੈਲੀ ਡਿਊਲ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹ 1.83 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੈ।
Published : October 6, 2026 at 12:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੋਂਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 10 ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਂਡਾ XR300L ਅਤੇ XR300 ਰੈਲੀ ਡੁਅਲ-ਸਪੋਰਟ ਬਾਈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਾਈਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਂਡਾ XR300L ਅਤੇ XR300 ਰੈਲੀ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ
ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Honda CB300F ਦੇ 293.5cc ਏਅਰ- ਅਤੇ ਆਇਲ-ਕੂਲਡ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24.3 hp ਅਤੇ 26.5 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Honda ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਰੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ Honda XR300L ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਕਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਫਰੰਟ ਫੋਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਰ ਮੋਨੋਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਕ 21-ਇੰਚ ਫਰੰਟ ਅਤੇ 18-ਇੰਚ ਰੀਅਰ ਵਾਇਰ-ਸਪੋਕ ਵ੍ਹੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
Honda XR300L ਅਤੇ XR300 ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
₹25,000 ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, Honda XR300 ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 5-ਇੰਚ TFT ਡਿਸਪਲੇਅ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ, ਨੱਕਲ ਗਾਰਡ, ਰੈਲੀ-ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਡੀਵਰਕ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਵਿੱਚਗੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ XR300L ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੀਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਕਰਬ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
XR ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, Honda ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀਮਤ: Honda XR300L ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.83 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ XR300 ਰੈਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2.08 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, XR300L ਕਾਵਾਸਾਕੀ KLX230 (₹2.19 ਲੱਖ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਜਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ Hero Xpulse 210 ਰੇਂਜ (₹1.68 ਲੱਖ - ₹1.77 ਲੱਖ) ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ₹2.08 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ, Rally ਵਿੱਚ Xpulse ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ KLX ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੈ।