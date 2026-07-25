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ਨਵੀਂ Honda ZR-V ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ SUV ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਹੌਂਡਾ ਕਾਰਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ SUV, Honda ZR-V ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹47.99 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੈ।

HONDA ZR V HYBRID LAUNCHED IN INDIA
ਨਵੀਂ Honda ZR-V ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ SUV ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਂਚ (Honda Cars India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 5:01 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ Honda Cars India ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ SUV, Honda ZR-V Hybrid, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ SUV ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹47.99 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ SUV ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। Honda ZR-V ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕਾਈ (CBU) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Honda ZR-V ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ

Honda ZR-V ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4,657 mm, ਚੌੜਾਈ 1,840 mm ਅਤੇ ਉਚਾਈ 1,621 mm ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ 2,655 mm ਹੈ।

Honda ZR-V ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ LED ਹੈੱਡਲੈਂਪ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਲਾਸ-ਕਾਲੇ ਗਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਵੈਂਟਸ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ U-ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਰਾਊਂਡ LED ਟੇਲਲੈਂਪ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਸਪੋਇਲਰ, ਇੱਕ ਰੀਅਰ ਵਾਈਪਰ, ਅਤੇ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੋਹਰੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਆਊਟਲੇਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਮਾਡਲ 18-ਇੰਚ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ।

Honda ZR-V ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇੰਟੀਰੀਅਰ

ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲ-ਬਲੈਕ ਕੈਬਿਨ, ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਦੀ ਅਪਹੋਲਸਟ੍ਰੀ, ਸਾਫਟ-ਟਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮੈਟਲਿਕ ਟ੍ਰਿਮ ਇਨਸਰਟਸ ਹਨ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੰਸੋਲ ਵਿੱਚ Honda ਦਾ ਪੁਸ਼-ਬਟਨ ਗੇਅਰ ਸਿਲੈਕਟਰ ਹੈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 9-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ 10-ਇੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਅਲ-ਜ਼ੋਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ, 12-ਸਪੀਕਰ ਬੋਸ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਮੋਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਡ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫੋਨ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਫਰੰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਘੱਟ-ਸਪੀਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕੋਸਟਿਕ ਵਹੀਕਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ (AVAS) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਏਅਰਬੈਗ, ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਅਤੇ Honda ਦਾ ਪੂਰਾ ADAS ਸੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟਿਵ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਲੇਨ ਕੀਪ ਅਸਿਸਟ, ਲੋ-ਸਪੀਡ ਫਾਲੋ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Honda ZR-V ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ

ਨਵੀਂ ZR-V ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2.0-ਲੀਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ e:HEV ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ 181 bhp ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 315 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ SUV ਨੂੰ 7.9 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 100 kmph ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਅਤੇ 173 kmph ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਗਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ। Honda Cars Honda ZR-V ਲਈ 22.80 kmpl ਦੀ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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