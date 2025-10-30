Honda Activa ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਂਚ
Honda Motorcycle ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਕੂਟਰ Honda Activa ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.50 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : October 30, 2025 at 2:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ, Honda Motorcycle ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਕੂਟਰ, Honda Activa, ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਟਰ 2001 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Honda Activa ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ Honda Activa ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ Honda Activa 110, Activa 125, Activa -i, ਅਤੇ Activa -e ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਂਡਾ ਦਾ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਫ਼ਰ 1999 ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ, HMSI ਅਧੀਨ HMSI, 2001 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Honda Activa 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਤੱਕ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Honda Activa ਦਾ ਸਫ਼ਰ
2001 ਵਿੱਚ Honda Motorcycle ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੌਂਡਾ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਕੂਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਹੁਣ, Honda Activa ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ
Honda Activa, Activa 125, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Honda Activa-e, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Honda Activa 110 ਇੱਕ 109.51cc BS-VI ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 7.73 bhp ਅਤੇ 8.9 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 59.5 km/l ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ₹78,684 ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Honda Activa 125 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ 123.92 cc, ਸਿੰਗਲ-ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਹੈ ਜੋ OBD2B ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ 8.3 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 10.15 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 51.23 km/l ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। Honda Acitva 125 ਦੀ ਕੀਮਤ ₹82,257 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Honda Acitva e ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1.17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਹੈ ਜੋ 6 kW ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ 'ਤੇ 102 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Honda ਨੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ 1949 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ 500 ਮਿਲੀਅਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੌਂਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਸਕੂਟਰ ਇੰਡੀਆ (HMSI) ਦੇ ਵਿਠਲਾਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।