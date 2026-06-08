SpaceX ਅਤੇ Google ਵਿਚਕਾਰ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਡੀਲ, ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
SpaceX ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : June 8, 2026 at 3:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਲਫਾਬੇਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲਾਊਂਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। SpaceX ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇਹ ਡੀਲ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਜੂਨ 2029 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 33 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
SpaceX ਦੇ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 92 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 7,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ SpaceX ਉਸਨੂੰ 1,10,000 Nvidia GPU, CPU, ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗੀ। Nvidia ਦੇ H200 ਚਿਪਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਂਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਂਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੇਮਿਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SpeceX ਦੀ S-1 ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਕੋਲ SpeceX ਦੀ 6.11 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ xAI ਨਾਲ SpeceX ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ xAI ਅਜੇ ਕੋਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਮਫ਼ਿਸ ਦਾ ਗੀਗਾਵਾਟ-ਸਕੇਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, SpeceX ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਕੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ।
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