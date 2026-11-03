ਬੈਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੁਕਵੇਂ ਟੂਲ
ਐਪਲ ਦੇ ਐਪ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਡੀਪਫੇਕ ਐਪਾਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
Published : November 3, 2026 at 4:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਡੀਪਫੇਕ ਵਾਲੀਆਂ ਏਆਈ ਐਪਾਂ ਐਪਲ ਦੇ ਐਪ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਨੀ ਸਗੰਠਨ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਡੀਪਫੇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। WIRED ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਛਿਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡੀਪਫੇਕ ਕੰਟੈਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਰੀਵਿਊ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਕੰਟੈਟ ਦਿਖਾਉਦੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡੀਪਫੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛਿਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਜੀਮੇਲ ਅਤੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ Keling Technology ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਪੰਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡੀਪਫੇਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਸਪੰਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਨੇ ਕੇਲਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
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