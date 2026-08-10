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ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ Hero MotoCorp, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਨ?

Hero MotoCorp ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

HERO MOTOCORP FIRST ELECTRIC BIKE
HERO MOTOCORP FIRST ELECTRIC BIKE (HERO MOTOCORP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 5:31 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Hero MotoCorp ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ EV ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਸਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ Vida ਸਕੂਟਰ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

Hero MotoCorp ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ

ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।-ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨੰਦਕੁਮਾਰ, ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਐਮਰਜਿੰਗ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਚੀਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਫਸਰ

ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।-ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚਿਤਲੇ, ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਦੇ CEO

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੋ ਖਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EICMA 2025 ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਕੋਡਨੇਮ UBEX ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਟ-ਨੇਕੇਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਕੋਡਨੇਮ VXZ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਡਵੇਂਚਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਟੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੰਦਾਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Vida ਸਕੂਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ UBEX ਅਤੇ VXZ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਾਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਵਾਰੀਯੋਗਤਾ, ਗ੍ਰੇਡਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Hero MotoCorp ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ EV ਸਕੂਟਰ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 15,000 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ Vida ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 45,000 ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

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HERO MOTOCORP FIRST BIKE
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