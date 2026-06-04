ਬਾਈਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਬਾਈਕਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ?

ਬਾਈਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਬਾਈਕਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ?
Hero MotoCorp ਨੇ Splendor ਅਤੇ HF ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 4, 2026 at 1:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ Hero MotoCorp ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਈਕਾਂ Splendor ਅਤੇ HF Deluxe ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਅਧਾਰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਅਵਤਾਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
📍𝑵𝒆𝒘 𝑫𝒆𝒍𝒉𝒊 | Launching Hero MotoCorp's First Flex Fuel Motorcycle https://t.co/f18pF8XSH8— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 3, 2026
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈਕਾਂ E20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E85 ਤੱਕ ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਿਊਲ ਪੰਪ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਕੈਲੀਬਰੇਟ ECU ਮੈਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦੋਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ
ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Splendor ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 82,810 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ HF ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 72,792 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Splendor ਅਤੇ HF ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਬਾਈਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
HF Deluxe ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਜੇ 70,442 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Splendor+ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਡਲ 78,710 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਮਾਡਲ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੋਨੋਂ ਬਾਈਕਾਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ 97.2cc ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ E20 ਤੋਂ E85 ਤੱਕ ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। E85 ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਕਾਂ 8,000rpm 'ਤੇ 8.57bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 6,000rpm 'ਤੇ 8.3Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ।
ਦੋਨਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Splendor+Flex Fuel ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਦੀ ਪੇਟੈਂਟ i3S ਆਈਡਲ ਸਟਾਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀ-ਐਨਾਲਾਗ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ, ਸਾਈਡ-ਸਟੈਂਡ ਇੰਜਣ ਕੱਟ-ਆਫ, ਟਿਊਬਲੈੱਸ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕ-ਲਾਈਮ-ਯੈਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ। HF Deluxe Flex Fuel ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ Hero MotoCorp ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਸਥਿਤ CIT ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਐਨ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। Splendor ਅਤੇ HF Deluxe ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਈਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਇੰਧਣ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਈਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।
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