NASA ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦਾ ਐਸਟਰਾਇਡ? Hera ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜੀ ਪਹਿਲੀ 'ਕਲੋਜ਼-ਅੱਪ' ਤਸਵੀਰ

NASA ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦਾ ਐਸਟਰਾਇਡ? Hera ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜੀ ਪਹਿਲੀ 'ਕਲੋਜ਼-ਅੱਪ' ਤਸਵੀਰ
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ DART ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਮੋਰਫੋਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : November 15, 2026 at 1:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ESA ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਟਰਾਇਡ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ Hera ਮਿਸ਼ਨ Didymos ਬਾਈਨਰੀ ਐਸਟਰਾਇਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 780 ਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ Didymos ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਮੂਨਲੇਟ ਡਿਮੋਰਫੋਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਸ 151 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ Hera ਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ESA ਨੇ Hera ਦੇ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਐਸਟਰਾਇਡ ਫ੍ਰੇਮਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਐਸਟਰਾਇਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੋਜ਼-ਅੱਪ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। 60 Km ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ Didymos ਐਸਟਰਾਇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਸਟਰਾਇਡ ਤਾਂ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟਾ ਐਸਟਰਾਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਸੀ,"ਵਾਹ! ਇਹ Didymos ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ DART ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਅਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। Didymos ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋ-ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਹੀ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਕੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।-ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਸੀਐਨਆਰਐਸ ਦੇ ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ
ਛੋਟਾ ਡਿਮੋਰਫੋਸ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਪਨ ਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋ 2022 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ DART ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੇ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਐਸਟਰਾਇਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 6.1 Km/s ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 580 Kg ਭਾਰੀ DART ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਡਿਮੋਰਫੋਸ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਮਲਬੇ ਦੀ ਇਹ ਲਕੀਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ 10,000 Km ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਟੱਕਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ Didymos ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਡਿਮੋਰਫੋਸ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 33 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਲੱਗ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ESA ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਡਿਮੋਰਫੋਸ ਦੇ Didymos ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 1 Km ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਈ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਚਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਖੰਗੋਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।-ਮਾਈਕਲ ਕੁਪਰਸ, ਈਐਸਏ ਦੇ ਹੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Hera ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ESA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Hera ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ Kinetic impact ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ESA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਐਸਟਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
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