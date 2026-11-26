DART ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਟੋਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
DART ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਬਣ ਗਿਆ।
Published : November 26, 2026 at 3:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਰਪੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ Hera ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Dimorphos ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚਪਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਟੋਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਜਿਵੇਂ 2022 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ DART ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੇ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਡਿਫੇਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
DART ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ-ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖੰਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Dimorphos ਲਗਭਗ 151 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਅੰਡਾਕਾਰ ਅਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨੀ ਪਿੰਡ ਹੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਐਸਟੇਰੋਇਡ Dimorphos ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 193.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਨ।
BIG NEWS! We have a whole new look at Dimorphos, the first asteroid humans have ever moved 👀☄️ @ESA_Hera mission has captured Dimorphos completing a full orbit around its larger companion, Didymos. Look closely and you will see the impact site come into view, and Dimorphos disappear into Didymos’s shadow. In 2022, @NASA's DART changed Dimorphos’s orbit by 33 minutes but couldn’t show us exactly what happened to the asteroid itself. Now Hera is there to find out. Our first planetary defence mission is investigating the impact up close and helping us learn how asteroid deflection could one day protect Earth 🌍— European Space Agency (@esa) November 25, 2026
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਧਰਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ DART ਕਿਵੇਂ Dimorphos ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ Hera ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ DART ਨੇ Dimorphos ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ESA ਦੇ Hera Mission ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਈਕਲ ਕੂਪਰਸ ਨੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੱਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। DART ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Dimorphos ਜਦੋਂ Didymos ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਟੋਇਆ ਉਸਦੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੂਪਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Dimorphos ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਚੱਟਾਨੀ ਟੁੱਕੜੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ Hera ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਫਿਲਹਾਲ Didymos ਅਤੇ Dimorphos ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ Hera ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਯਾਨੀ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ Resolution ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ Hera ਦੇ ਸ਼ੂਬਾਕਸ ਅਕਾਰ ਦੇ ਲਘੂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਸੈੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅਧਿਆਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Hera ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਦੇ Museum für Naturkunde ਦੇ ਡਾਈਨਾਸੋਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ 66 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਈਨਾਸੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
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