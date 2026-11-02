ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Tesla Model Y ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਡ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Tesla Model Y ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਡ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ?
Tesla ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ Tesla Model Y ਅਤੇ Model Y L ਲਈ Helloween Mode ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
Published : November 2, 2026 at 3:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Tesla ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ Tesla Model Y ਅਤੇ Model Y L ਲਈ Helloween Mode ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਓਵਰ-ਦ-ਈਅਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਓਹਾਰੀ ਮੇਕਓਵਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਇਨ-ਐਪ ਅਵਤਾਰ ਲਈ ਭੂਤ-ਥੀਮ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, Helloween ਥੀਮ ਵਾਲਾ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋਅ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਾਹਨ ਰੈਪਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੌਕ ਸਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟ ਮੋਡ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਡਰਾਉਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਟਿਮਟਿਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋਬੂਥ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੀਚਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Voice from Beyond ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰ ਮਾਲਕ Tesla ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Enable Trick or Treat and your Tesla will play spooky sounds & lights when visitors approach Toybox > Halloween Mode > Trick or Treat— Tesla (@Tesla) October 29, 2026
Tesla Model Y ਦੇ Helloween ਮੋਡ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ OTA ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ Tesla ਅਨੁਭਵ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ Switch and Save Carnival ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ Mobility ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Tesla Model Y ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜਲ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਰਨਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, Model Y ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਊਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੈਪ-ਅੱਪ EMI ਪਲਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨਾਵਰ ਕਿਸ਼ਤ 39,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ICE ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਇੰਧਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਚਤ ਇੰਧਣ, ਇੰਜਣ, ਤੇਲ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Model Y ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਤੇਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਦੇ ਘਿਸਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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