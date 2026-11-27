ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ!
1Password ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈਕਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ।
Published : November 27, 2026 at 3:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 1Password ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵਾਲਟ ਤੱਕ ਹੈਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਲੋਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੈਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਸੀ। ਵਾਲਟ ਦੀ ਕੀਜ਼ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀ। 1Password ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਲੌਗਇਨ ਵਾਲਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਕਰ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਲੌਗਇਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਟੋਕਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੋਕਨ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SSO ਲੌਗਇਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਕਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
We’re sharing an update about a recent security incident involving some of 1Password’s backend systems. 𝗡𝗼 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 𝘃𝗮𝘂𝗹𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝘀, 𝗽𝗮𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘃𝗮𝘂𝗹𝘁 𝗶𝘁𝗲𝗺𝘀, 𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗸𝗲𝘆𝘀 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗺 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗱𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁. We have confirmed that all customer vaults and credentials remain secure. Our services continue operating normally. Independent cybersecurity experts have been engaged to validate our containment approaches and remediation efforts. While we took immediate steps to contain the incident, the attacker gained access to some of our backend systems and accessed a limited amount of customer account information from a subset of our customers, including names and email addresses. No action is required by customers, their 1Password accounts remain secure. As always, please keep alert to unexpected phishing attempts. Your vault secrets are encrypted with keys that only you hold, so we can’t access them, and they cannot be retrieved from our systems. You can read more about the steps we’ve taken on our blog at: https://t.co/9fbzzAJYQ9— 1Password (@1Password) November 25, 2026
ਹੈਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ GitHub ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਟੋਕਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਐਕਸੇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੈਕਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਕਐਂਡ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਡ ਪਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੈਕਰ ਨੇ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਨਾਲ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ GitHub ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਟੋਕਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੋਡ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅੰਕ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕਨ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
- ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਈਮੇਲ, ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ।
- ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ support@1password.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।
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