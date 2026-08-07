ਇਸ ਮਹੀਨੇ Netflix 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ GTA 6 ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
Rockstar Games ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GTA 6 ਦਾ ਲੁੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Netflix 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਏਗਾ।
Published : August 7, 2026 at 1:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ GTA 6 ਗੇਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ GTA 6 ਗੇਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। GTA 6 ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਪਨੀ Rockstar Games ਨੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲੁੱਕ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Netflix 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੇਮਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਈ ਵੀ ਗੇਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ Netflix 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗੇਮਰਾਂ ਨੂੰ GTA 6 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮਪਲੇ ਫੁਟੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K— Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026
GTA 6 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ Netflix 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ
Rockstar Games ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'Grand Theft Auto VI: An Extended Look' 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ Netflix 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ।
Netflix 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੇਜ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GTA ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਝਲਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਰਦਾਰ, ਗੇਮਪਲੇ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Netflix ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ Netflix ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਸੇ ਦਿਨ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ RockStar Games ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ GTA 6 ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੇਂ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ 6:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। Rockstar ਨੇ GTA 6 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦੇ ਮੁਖ ਕਿਰਦਾਰ ਲੂਸੀਆ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਸਾਈਡਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ Rockstar Games ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ GTA 6 ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ Playstation Store ਅਤੇ Xbox Store 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇਮਪਲੇ ਫੁਟੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। GTA 6, PS5 ਅਤੇ Xbox Series S/X 'ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ Netflix 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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