GTA 6 ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ, Rockstar Games ਨੇ 6 ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

GTA 6 ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ, Rockstar Games ਨੇ 6 ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਬੈਡ ਬੰਨੀ, ਲਾਨਾ ਡੇਲ ਰੇ ਅਤੇ ਮੋਰਗਨ ਵਾਲਨ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ GTA 6 ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 9, 2026 at 6:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Rockstar Games ਨੇ GTA 6 ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਛੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗੇਮਪਲੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Rockstar Games ਨੇ GTA 6 ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Cocoteo FM 'ਤੇ ਲੈਟਿਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲੇਗਾ, Back Country Radio ਗਾਣੇ ਵਜਾਏਗਾ, AfroBank FM ਅਫ੍ਰੀਕਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਈ ਹੈ। The Chamber 106.6 ਮੇਟਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। Flash FM ਪੌਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਏਗਾ ਅਤੇ Dirty South Classics ਹਿੱਪ-ਹਾਪ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਹਨ। GTA 6 ਵਿੱਚ Bad Bunny, Lana Del Rey ਅਤੇ Morgan Wallen ਵਰਗੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਕਲਾਕਾਰ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ GTA 6 ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਪਾਡਕਾਸਟ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਪਾਡਕਾਸਟ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ। Vice City ਅਤੇ Leonida ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ Jason ਅਤੇ Lucia ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਈਅਰਬਡਸ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ Rockstar ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। GTA 5 ਵਿੱਚ Cara Delevingne ਨੇ Non-Stop-Pop FM ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। Frank Ocean ਅਤੇ Danny McBride ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
34 ਟ੍ਰੈਕਸ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਸਾਊਂਡਟ੍ਰੈਕ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ Rockstar ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ GTA 6 ਵਿੱਚ 34 ਟ੍ਰੈਕਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਾਊਂਡਟ੍ਰੈਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ Travis Scott, Morgan Wallen ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ Spotify 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਐਲਬਮ 19 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏਗਾ। ਐਲਬਮ ਦੀ ਸੀਡੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਇਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Rockstar ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
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