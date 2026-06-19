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GTA 6 ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਜੂਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਗੇਮ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਲੀਜ਼?

GTA 6 ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੇਮ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

GTA 6 LAUNCH DATE
GTA 6 LAUNCH DATE (Rockstar Games)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 11:53 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਜ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ VI (GTA 6) ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ PlayStation Store ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਿਟੇਲਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਗੇਮ ਨੂੰ PlayStation 5 ਅਤੇ Xbox Series X/S ਲਈ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦੋ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਬਦਲ ਕੇ 26 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਜ਼ ਨੇ ਗੇਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਵਰ ਆਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ www.rockstargames.com/VI 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਰਟਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲਪੇਪਰ, ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ GTA 6 ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 281 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸੀ।

ਗੇਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਜੇਸਨ ਅਤੇ ਲੂਸੀਆ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 166 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

GTA 6 ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡ (ਲੂਸੀਆ) ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਗੇਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਆਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿ GTA ਵਾਈਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਓਨ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ VI ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਸੋਲ, ਪਲੇਅਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਅਤੇ Xbox ਸੀਰੀਜ਼ X|S 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੌਕਸਟਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ PC 'ਤੇ ਗੇਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

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