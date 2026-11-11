GTA 6 ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 942 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਕਮਾਈ
GTA 6 ਗੇਮ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : November 11, 2026 at 3:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: GTA 6 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ, ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੇਮ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5, ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਐਕਸਬਾਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ X|S ਵਰਗੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਕੰਸੋਲ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਬਾਕਸ ਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੌਕਸਟਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਕਸਬਾਕਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ GTA 6 ਨੂੰ ਐਕਸਬਾਕਸ ਕਲਾਊਡ ਗੇਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਬਾਕਸ ਵਨ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ET ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
Grand Theft Auto VI is coming to XBOX Cloud Gaming at launch! Starting November 19 at 1AM ET, you can stream it on XBOX One and XBOX Series X|S. Play it natively on XBOX Series X|S for the highest fidelity experience. Pre-install is now available, so you’re ready to play at launch: https://t.co/1zrDSlEng7— XBOX (@XBOX) November 10, 2026
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਦੇ Xbox ਕਲਾਊਡ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਟੀਵੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਪੀਸੀ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਰਾਹੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਲਾਊਡ 'ਤੇ GTA 6 ਸਿਰਫ਼ Xbox Series X|S ਅਤੇ Xbox One ਕੰਸੋਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਸੋਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ Xbox ਅਤੇ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ Take-Two ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਬਾਕਸ ਦੀ ਸੀਈਓ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ Take-Two ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। GTA VI, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੇਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਗੇਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਬਾਕਸ ਵਨ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
GTA 6 ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ PS5, PS5 Pro ਅਤੇ Xbox Series X|S ਕੰਸੋਲ 'ਤੇ 30fps 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। PS5 Pro ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇ-ਟ੍ਰੇਸਡ ਸ਼ੈਡੋ ਅਤੇ PSSR ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। Xbox One 'ਤੇ Xbox Cloud Gaming ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਊਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੇਮ Xbox Series S ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ।
Grand Theft Auto VI is the most pre-ordered game in PlayStation Store history! Mark the occasion with a video showcasing why GTAVI plays best on PS5 Get ready for launch on November 19 by clearing PS5 storage space and pre-loading today: https://t.co/wTPa5E4DJY https://t.co/WTQvHQs9cI— PlayStation (@PlayStation) November 10, 2026
GTA 6 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਬਾਕਸ ਕਲਾਊਡ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ GTA V, Red Dead Redemption 2 ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
GTA VI ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ GTA V ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਈਬਰਪੰਕ 2077 ਦੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
GTA 6 ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਕਮਾਈ?
ਸੈਂਸਰ ਟਾਵਰ ਅਨੁਸਾਰ, GTA 6 ਲਈ 9.69 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 942 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਵਿੱਚੋ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਬਾਕਸ ਕੰਸੋਲ ਲਈ ਹੈ।
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