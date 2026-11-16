GTA 6 ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ! ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ?

GTA 6 ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ! ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ?
GTA 6 ਦੇ ਸੀਲਬੰਦ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਡ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : November 16, 2026 at 4:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: GTA 6 ਦਾ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜੀਕਲ ਕੋਡ-ਇਨ-ਬਾਕਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੁਸ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਟਾਰਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੈਪਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਵਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਛੁਪਿਆ ਕੋਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਡਿਟ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਡਿਸਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਕਸ ਵਾਲੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਡ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਕਵਰ 'ਤੇ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Xbox ਸੀਰੀਜ਼ X|S ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। Xbox ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ResetEra ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗੇਮ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਗੇਮਸਰਡਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ GTA 6 ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜਦੋਂ ਤੱਕ Rockstar Games ਜਾਂ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਬਾਕਸ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕੋਡ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਜਾਂ Xbox ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਗੇਮ ਖਰੀਦਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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