GTA 6 ਦਾ ਗੇਮਪਲੇ ਅਤੇ ਮੈਪ ਹੋਇਆ ਲੀਕ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚਿੰਗ?
Netflix 'ਤੇ GTA 6 ਦੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਰਲੀਕ ਨਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗੇਮ ਦਾ ਗੇਮਪਲੇ ਅਤੇ ਮੈਪ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : August 21, 2026 at 5:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ GTA 6 ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਗੇਮਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GTA 6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। GTA 6 ਗੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ Rockstar Games ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ Netflix 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਦੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ GTA 6 ਦੇ ਗੇਮਪਲੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੈਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਜੇਸਨ ਡੁਵਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ NPC 'ਤੇ ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਬਰਲੀਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Rockstar Games ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰਲੀਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਟੇਕ-ਟੂ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ, ਨਕਲੀ ਸਿੰਗਨਲ-ਪਲੇਅਰ ਡੀਐਲਸੀ ਨਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਅਰ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੋਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟੋਕਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
GTA 6 ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ?
GTA 5 ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ GTA 6 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ Rockstar Games ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ GTA 6 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਦੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਗੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੂਸੀਆ ਕੈਮਿਨੋਸ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਡੁਵਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਰਾਧੀ ਜੋੜੀ ਬੌਨੀ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਇਸ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਲਿਓਨੀਡਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
GTA 6 ਗੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਜਦਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਡਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7,499 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੇਮ ਦਾ ਫੁਟੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ Netflix 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ।
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