GTA 6 ਦਾ ਐਲਬਮ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
Grand Theft Auto VI ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਲਬਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 18, 2026 at 1:58 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: GTA 6 ਗੇਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। Rockstar ਨੇ X ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GTA 6: The Album ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਬਮ CD ਅਤੇ Vinyl ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲਬਮ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੇਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
GTA 6 ਦੇ ਵਰਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
- Limited Edition vinyl ਦੀ ਕੀਮਤ 124.98 ਡਾਲਰ ਹੈ।
- ਆਮ vinyl 49.98 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
- CD ਵਰਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 19.98 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਜ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ GTA 6: The Album ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 34 ਅਸਲੀ ਟ੍ਰੈਕਸ ਹਨ। ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਊਂਡਟ੍ਰੈਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਕਲਿਸਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ Rockstar ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲਬਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਿੰਗਲਜ਼ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Grand Theft Auto VI: The Album Coming November 19— Rockstar Games (@RockstarGames) September 17, 2026
Featuring 34 original tracks that capture the electric energy of Vice City and Leonida, from a genre-defying artist roster.
Listen to the first six singles today, and pre-order on vinyl and CD at https://t.co/1pibFJjVGX. pic.twitter.com/7ja6jZpQ1m
- Yung Lean ਦਾ ਗਾਣਾ That's It, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Future ਅਤੇ Metro Boomin ਵੀ ਹੈ।
- Travis Scott ਦਾ RHYNO
- CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. ਅਤੇ Etienne de Crécy ਦਾ Sexy Magic
- Morgan Wallen ਦਾ “Last Thing You Need”.
- Rauw Alejandro ਦਾ “Macacoa 2000”.
- Keith Richards ਦਾ “Bright Lights, Big City”
Keith Richards ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਹੱਸਮਈ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ GTA 6 ਦੇ ਸਾਊਂਡਟ੍ਰੈਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ।
ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ?
Vinyl ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਕਲਿਸਟ ਅਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਕਲਿਸਟ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੇਮ ਅਤੇ ਐਲਬਮ ਦੋਨੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਗੇਮ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
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