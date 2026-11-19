GTA 6 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਐਂਟਰੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜਾਣੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
GTA 6 ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਅਧਾਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
Published : November 19, 2026 at 2:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: GTA 6 ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਗੇਮ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ Vice City ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੇਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਲੂਸੀਆ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
GTA 6 ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਜ਼
ਸੈਂਸਰ ਟਾਵਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੇਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਗੇਮ ਦੀਆਂ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 1.65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੇਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਨੈਕਸਟ-ਜੇਨ ਕੰਸੋਲ ਲਈ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ Xbox ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Blinkit ਅਤੇ Zepto 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੇਮ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ-ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
GTA ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਗੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਪੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਡਲਟ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੇਮ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨਾ, ਮਾਰ-ਕੁੱਟ, ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਅਗਵਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਡਲਟ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਨਗਨਤਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GTA 6 ਨੂੰ IARC 18+ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ, ਹਿੰਸਾ, ਨਗਨਤਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ESRB ਪਰਿਪੱਕ 17+, ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ PEGI 18, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ USK 18, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ R18+, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ R18, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ GRAC 19 ਅਤੇ UAE ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 21+ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ESRB ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ M ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਖੂਨ, ਜਿਣਸੀ ਕੰਟੈਟ, ਨਗਨਤਾ, ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ GTA 6 ਦੀ ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
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