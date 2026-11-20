GTA 6 ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼: ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀ, ਗੇਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ
GTA 6 ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 10:38 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 13 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਸ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ GTA 6 ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Vice City ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਗੇਮਿੰਗ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੱਕ, GTA 6 ਦੇ ਲਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
GTA 6, one of the most awaited game in the world, has a Bengaluru connection. A significant part of its development has been done by Rockstar India, in this city, by over 1,600 developers What's even more interesting is the story behind it. In 1995, Rajesh Rao started Dhruva Interactive in Bengaluru with just one computer. It went on to become India's first game development studio being acquired by Rockstar Games in 2019. We all know Bengaluru for its IT industry, but it's exciting to discover the many facets of our ecosystem. #GTA6 @RockstarGames— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) November 18, 2026
Vice City ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੌਕਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,615 ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਵਰਲਡ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Vice Beach 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ 1995 ਵਿੱਚ Dhruva Interactive ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ।
ਔਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਗਈ। ਨੰਮਾ ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੈਰੋਡੀ ਗੇਮ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਟੋਇਆ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ GTA ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਦਾ ਹੈ।
GTA 6 ਲਈ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀ
ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੋਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੇਨਈ ਦੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰਮ Inde by ChairsCarte ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਇੰਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ Influish ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਕੰਸੋਲ ਲਗਾਏ, ਤਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ ਕੰਸੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Logitech ਨੇ ਲੋਜੀ ਗੇਮ ਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,000 ਤੋਂ 7,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। Palworld ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਪਾਨੀ ਸਟੂਡੀਓ Pocketpair ਨੇ 19 ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ Vice City ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਕਿਹਾ।
ਗੇਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। BBC ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ 38 ਸਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Sean Little ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 20 ਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ GTA 6 ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਨਾਨ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਫਤਾਵਰ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੇਪਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ।
- ਕੀ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ?
- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਗੇਮਿੰਗ ਨਿਰਮਾਤਾ JulianTechTM ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੀਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸੂਤਰੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ Julian ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Julian ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ।
Your KRA is updated to completing missions and side quests 🎮 https://t.co/x1xSmUIPqU— boAt (@RockWithboAt) November 18, 2026
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ
ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੱਤੀ। BBC ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ 'ਬੇਲਫਾਸਟ ਬੁਆਏਜ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ' ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ GTA 6 ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ GSCE ਗਣਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਡ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡ੍ਰਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ Xbox ਲਈ 70 ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਦੋ ਗਿਫ਼ਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Every Logitech employee is getting a day off to play games. It’s called Game Day and it’s officially on the calendar. Learn more: https://t.co/feKmVsmGAy https://t.co/Ld52UrnNaO— Logitech G (@LogitechG) November 10, 2026
BBC ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ GTA 6 ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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