GTA 6 ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ!
GTA 6 ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ Rockstar Games ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
Published : November 22, 2026 at 10:53 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, GTA 6 ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ 2.36 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ Rockstar Games ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ 3.79 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
GTA 6 ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਾਂਚ
GTA 6 ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਪੰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਾਂਚ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। Rockstar Games ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
GTA 6 ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਕੀ?
ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ GTA 6 ਦੀ 32.5 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿਕੀ। ਇਹ ਗੇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ GTA 6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ Metacritic 'ਤੇ 99 ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਕੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਗੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
GTA 6 ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
GTA 6 ਅਜੇ PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S ਅਤੇ Xbox One 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਪੀਸੀ ਵਰਜ਼ਨ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਂਕਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ClickFix ਅਟੈਕ ਰਾਹੀਂ ਅਣਜਾਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੈਮਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ GTA 6 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ GTA 6 ਦਾ ਪੀਸੀ ਵਰਜ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੈਮਰ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ GTA 6 ਪੀਸੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪੀਸੀ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ Xbox ਜਾਂ PlayStation ਕੰਸੋਲ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Clickfix ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ Win+R ਦਬਾਉਣ, ਇੱਕ PowerShell ਕਮਾਂਡ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ Zip ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। PowerShell ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ .exe ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲੇਟ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਖਤਰਾ?
ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ Bitdefender Total Security ਦੇ Advanced Threat Defence ਫੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੇਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ GTA 6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਫਾਇਦਾ
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ KnowBe4 ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ GTA 6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਰ ਔਸਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ 1,300 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚੋ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ GTA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸੀ।
ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ?
ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ GTA 6 ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਆਫਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਫ਼ਤਾਵਰ ਨੂੰ ਲੂਸੀ ਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋ 83.2 ਫੀਸਦੀ ਹਮਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ QR ਕੋਡ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GTA 6 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PlayStation 5, PlayStation 5 Slim ਜਾਂ PlayStation 5 Pro ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PlayStation Store ਤੋਂ ਗੇਮ ਕੋਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Xbox Series X|S ਲਈ ਕੋਡ ਅਧਿਕਾਰਿਤ Xbox Store 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Xbox One 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ Xbox Cloud Gaming ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੀਸੀ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿੰਡੋ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਸੀ 'ਤੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-