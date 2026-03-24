2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਫਸਿਆ, ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ SC ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 24, 2026 at 7:09 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ (FADA) ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਈ ਗਿਰੀਧਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਟੋ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ₹2,500 ਕਰੋੜ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਰਕਮ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੈਸ਼ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਰੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ GST ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ।" ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਟੋ ਰਿਟੇਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਿਰੀਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਡੀਲਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲਚਕਤਾ OEM 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਫੰਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਗਿਰੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।" ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।

