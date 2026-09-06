GSLV ਦੀ 19ਵੀਂ ਉਡਾਣ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ

GSLV ਦੀ 19ਵੀਂ ਉਡਾਣ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
GSLV ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
Published : September 6, 2026 at 10:22 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ GSLV ਰਾਕੇਟ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ GSLV-F17 ਨੇ EOS-05 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ GSLV ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਗ ਰਾਕੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ Cryogenic ਇੰਜਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾ
GSLV ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ GSAT-1 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਹੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਆਏ। ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਕ ਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। 2010 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ Cryogenic Upper Stage ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 5 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ GSLV-D5 ਨੇ GSAT-14 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ Cryogenic ਇੰਜਣ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਪਹਿਲੇ 18 ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 66.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਯਾਨੀ 12 ਸਫਲ, ਦੋ ਅੰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 10 ਸਫਲ ਰਹੇ। ਸਫਲਤਾ ਦਰ 90.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇਸਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ GSLV ਕਰੀਬ ਦੋ ਟਨ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ Geosynchronous ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਫਲ ਉਡਾਣ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਣ, ਸਟੇਜ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਿਆ।
EOS-05 ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
F17 ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ EOS-05 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ Geosynchronous ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਪਰ EOS-05 ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ, ਹੜ੍ਹ, ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
EOS-05 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ Geosynchronous ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਸਿਸਟਮ, ਹੜ੍ਹ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਅਤੇ Geospatial ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।-ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਏ.ਕੇ. ਭੱਟ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
EOS-05 ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਡਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।-ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਓਓ, ਸੁਹੋਰਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼
ਇਹ GSLV ਲਈ ਅਹਿਮ ਲਾਂਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ EOS-05 ਕਰੀਬ 40 ਮੀਟਰ Resolution ਵਾਲਾ GEO ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਹਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, VNIR ਅਤੇ Hyperspectral ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੁਰੇਂਦਰ ਪਾਲ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
LVM3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਕੇਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸਤਾ
GSLV ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। LVM3 ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ geosynchronous ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਟਨ ਅਤੇ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ 10 ਟਨ ਭਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GSLV ਦੇ Cryogenic ਅਨੁਭਵ ਨੇ LVM3 ਦੇ CE20 ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇੰਜਣ 8 ਸਫਲ LVM3 ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਨੇ LVM3-M7 ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ CE20 ਇੰਜਣ ਦਾ ਸਫਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰੇਟੇਡ LVM3 ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ Crew Escape System ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। Cryogenic ਇੰਜਣ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਰ CE20 ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 8,810 ਸਕਿੰਟ ਦੇ 39 ਵਾਟ ਫਾਈਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏ।
ਇਸਰੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦਾ Next Generation Launch Vehicle ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਅ-ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ 30 ਟਨ ਭਾਰ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ LOX-methane ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2035 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ ਚੰਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
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